Simão Dias promove curso para quem quer vender para o Município

A Prefeitura de Simão Dias em parceria com o SEBRAE, TCE/SE e a Sala do Empreendedor, está oferecendo um seminário exclusivo para ensinar como vender para o poder público municipal. O evento será realizado no Clube Cultural Caiçara no próximo dia 23 de março, às 19h.

Já as inscrições podem ser realizadas na Sala do Empreendedor ou por meio de link disponibilizado na bio do Instagram da Prefeitura de Simão Dias. “Não percam a chance de aprimorar seus conhecimentos e expandir seus negócios! Garantam suas vagas e participem desse momento único”, convidou a gestão municipal.