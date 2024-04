Prefeitura de Simão Dias publica edital com mais de 80 vagas para Concurso Público

A prefeitura de Simão Dias divulgou, no Diário Oficial do município, o edital para o concurso público a ser realizado em 16 de junho de 2024. A previsão é de 82 vagas, além de cadastro reserva, para o cargos de nível médio, técnico e superior.

A realização das provas ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Pesquisa, Tecnologia e Ciência (IBPTEC) e as inscrições podem ser feitas no site da instituição. Os interessados devem se inscrever a partir das 14h do dia 18 de abril até às 23h59 do dia 07 de maio. A taxa é de R$ 85,00 ou R$ 120,00, de acordo com o nível de escolaridade.

Já os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção no valor da taxa até 19 de abril de 2024.

Confira edital completo no site: https://www.ibptec.org.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+SIM%C3%83O+DIAS/2