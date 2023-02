Prefeitura de Simão Dias publica edital para incentivar os artistas locais

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, publicou o edital de Chamada Pública nº 01/2023, para fins de credenciamento de grupos musicais e ou artistas individuais, que atuam no segmento musical, para concessão de incentivo financeiro de eventuais apresentações artísticas no exercício de 2023.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, o credenciamento é para que os artistas possam atender a programação e calendário de eventos ou atividades artísticas do Município, a serem realizados semanalmente e com duração mínima de 03 (três) horas por evento, visando a manutenção das tradições artísticas e por conseguinte o fomento dos equipamentos culturais: Clube Cultural Caiçara e Serra do Cruzeiro.

Por isso, o interessado em participar da Chamada Pública deverá ter o registro homologado no Cadastro Cultural da Prefeitura de Simão Dias e, caso não o tenha, deverá se cadastrar junto ao Departamento de Cultura. Já as inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 2 a 14 de fevereiro de 2023, das 8h às 12h, no Departamento de Cultura, localizado no Clube Cultural Caiçara. O candidato deverá apresentar toda documentação exigida no edital.