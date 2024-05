Prefeitura de Simão Dias realiza ações do Maio Laranja

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, tem promovido ações do ′Maio Laranja′, campanha de conscientização e combate ao abuso e à violência sexual de crianças e adolescentes (Faça Bonito).

A abertura das atividades ocorreu na Escola Municipal Maria Eloíza Batista dos Santos, na comunidade quilombola Sítio Alto, sendo ofertada na ocasião uma palestra educativa voltada aos alunos da unidade.

A gestão também promoveu uma atividade com os assistidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que alertaram a população sobre assunto com girassóis (papel e madeira) na entrada da cidade.

Ainda durante todo o mês, a equipe da prefeitura vai realizar palestras nas escolas municipais do Brinquinho, Salobra, Pastinho e Curral dos Bois. Já no dia 29 de maio, na cidade, às 9h, acontecerá blitz e caminhada saindo da Avenida Construtor João Antônio de Santana.

O slogan Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil.