Prefeitura de Simão Dias realizará encontro de mulheres

Dentro do Projeto Cidade Empreendedora – Eixo Inclusão Produtiva – e do SEBRAE/SE, a Prefeitura de Simão Dias realizará um encontro voltado para o público feminino, com o tema ‘Mulheres em Ação: Transformando suas realidades’. O evento acontecerá na próxima terça-feira, 11 de julho, às 9h, no Clube Cultural de Caiçara, na cidade de Simão Dias.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa tem como público-alvo mulheres usuárias dos serviços assistenciais: CRAS I e II, CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Criança Feliz.

“Será uma oportunidade única de crescimento pessoal e profissional para mulheres visionárias, líderes e inspiradoras que estarão presentes para compartilhar suas histórias de sucesso, estratégias de negócios e como transformaram suas realidades”, destacou a Prefeitura de Simão Dias.