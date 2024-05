Prefeitura de Simão Dias reinaugura Escola Municipal Pedro Freire Carvalho

Na última quinta-feira, 02 , o prefeito Cristiano Viana entregou a reforma da Escola Municipal Pedro Freire de Carvalho, no Povoado Apertado de Pedras.

Entre outras melhorias, a escola recebeu benfeitorias como pintura geral, reparo no piso, nos banheiros, mudanças nas salas de aula, reparo do telhado e reforma da cozinha. Uma obra essencial para melhorar o ambiente escolar e proporcionar mais qualidade no ensino-aprendizagem dos alunos.

O gestor municipal, Cristiano Viana, frisou a importância de cuidar dos prédios escolares. “Desde o início da nossa administração, temos feito diversas reformas nos prédios escolares com intuito de garantir maior segurança principalmente aos alunos”, destacou.

Em breve, a prefeitura vai entregar as reformas das Escolas Maria Helena Nunes da Silva (Conjunto José Neves da Costa), Carvalho Neto e Coronel Felisberto Prata (Povoado Cumbe I) e Escola Municipal Pedro José de Oliveira, Pov. Barnabé.