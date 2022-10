Prefeitura destaca a importância da vacinação contra a Poliomielite

Na última segunda-feira, 24, foi o Dia Mundial de Combate à Poliomielite (paralisia infantil) que é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves, acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção e a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, reforça a toda a população que levem seus filhos para completar o esquema vacinal.

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação ainda está em andamento e segue até a próxima quinta-feira, 27. Até o momento, mais de 4.200 crianças já foram imunizadas em Lagarto, o que equivale a mais de 70% deste público.

Para administração da dose, compareça um dos pontos de vacinação, portando documento de identificação e cartão de vacinação da criança. Lembrando que a vacina contra a Poliomielite é destinada a crianças de 1 ano a menores de 5 (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Entenda o esquema vacinal:

1ª dose: aos 2 meses por via intramuscular (VIP)

2ª dose: aos 4 meses por via intramuscular (VIP)

3ª dose: aos 6 meses por via intramuscular (VIP)

1º reforço: 15 meses (1 ano e 3 meses) por meio da vacina oral (VOP)

2º reforço: menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), por meio da vacina oral (VOP).

Locais de vacinação em Lagarto:

Centro de Saúde Leandro Maciel (Posto do Leite); Unidade Básica de Saúde do Bairro Campo da Vila; Unidade Básica de Saúde do Conjunto Albano Franco; Unidade Básica de Saúde Padre Almeida – Colônia Treze; Unidade Básica de Saúde do Povoado Jenipapo; Unidade Básica de Saúde do Povoado Brasília.

