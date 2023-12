Às vésperas do ano novo, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, levou alimentos para muitas famílias com a entrega de cestas básicas.

A ação social visou cuidar da população e garantir a manutenção da qualidade de vida e saúde alimentar de famílias simãodienses em situação de vulnerabilidade social.

Diversas famílias moradores do município foram beneficiados com as cestas básicas em Simão Dias.