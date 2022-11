Prefeitura divulga calendário da vacinação antirrábica

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica 2022. A imunização é ofertada para cães e gatos a partir de 4 meses e segue até o dia 12 de novembro.

Para realização a vacinação do pet, é necessário que o tutor esteja presente para realizar a contenção do animal. Tanto cães quanto gatos devem estar em boas condições de saúde. Idosos e gestantes também podem ser vacinadas, contato que estejam saudáveis.

Confira o cronograma desta semana:

04/11 – Pov. Sobrado (Igreja)

04/11 – Pov. Sobrado I (Móvel)

04/11 – Pov. Uzeda (Móvel)

04/11 – Pov. Cipó (Móvel)

04/11 – Pov. Rio das Vacas (Escola)

04/11 – Pov. Mangabeira (Bar do Gaúcho)

05/11 – Pov. Juerana(Escola)

05/11 – Pov. Piçarreira (Próx. à Associação)

05/11– Balão (Bar do Vau)

05/11– Praça Santa Luzia (Praça)

05/11– Pista do Pau Grande (Escola)

05/11– Praça do Cemitério (Praça)

05/11 – Entrada da Pista do Açu (Pista)

05/11 – Pov. Poção (Igreja)

05/11 – Poeirão (Campo)