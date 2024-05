Prefeitura divulga datas para o credenciamento da Imprensa

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Comunicação Social (Secom), realiza entre os dias 21 e 23 de maio, o cadastro de veículos e profissionais de comunicação que pretendem realizar a cobertura do “Festival da Mandioca 2024”.

O credenciamento será realizado exclusivamente através do e-mail: [email protected]. Serão avaliados somente os pedidos para veículos de TV, Rádio, website ou WebTV e para efetuar o cadastro, será necessário enviar a seguinte documentação:

– Nome do veículo de imprensa

– Nome completo do(s) profissional(is) e função

– Uma foto 3×4 dos profissionais

– DRT dos profissionais

– RG e CPF

– Informar o(s) dia(s) em que o profissional pretende realizar a cobertura

Os documentos solicitados deverão ser enviados para o e-mail até a as 23h59m da quinta-feira, 23. Vale ressaltar que o cadastro não garante a aprovação da solicitação. Após a aprovação, o solicitante receberá a notificação de confirmação por e-mail. Para evitar possíveis eventualidades, recomendamos aos profissionais que não deixem para enviar a documentação de última hora.

Informamos ainda que nos dias dos shows, de 22 a 29 de junho, será indispensável o uso da credencial e do crachá do veículo que representa. O credenciamento visa proporcionar um ambiente de trabalho adequado e seguro para os profissionais da mídia, assegurando que todos os detalhes do festival sejam divulgados com a qualidade que o evento merece.

Para mais informações sobre o credenciamento e o Festival da Mandioca 2024, os interessados podem entrar em contato com a Secom através do mesmo e-mail do cadastro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto