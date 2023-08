Prefeitura divulga programação do “Agosto Lilás”

Para celebrar os 17 anos da Lei Maria da Penha e conscientizar a sociedade sobre a importância diária do combate à violência doméstica, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Assistência Social, via Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Muheres (CMPPPM), preparou uma vasta programação voltada para o “Agosto Lilás”, que será apresentada nas escolas com o tema: “Maria da Penha na Escola”; e nos polos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), onde a temática será “Maria da Penha em todos os lugares”.

Confira abaixo a programação desta semana:

11/08 às 15h: Lei Maria da Penha nas Escolas: Relacionamento Abusivo. Fique Atento!

Local: E.M. Antonio Xisto dos Santos, Pov. Olhos D’Àgua.

14/08 às 08h: Agosto Lilás “Maria da Penha em todos os lugares”. Oficina de saberes sobre a Lei 11.340/2006.

Local: Associação de Canudos. Pov. Pururuca

Fonte: Prefeitura de Lagarto