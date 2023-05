Prefeitura e a CNEC viabilizam reabertura do Colégio Cenecista Laudelino Freire

A prefeitura de Lagarto, em parceria com a Companhia de Escolas da Comunidade (CNEC) e a Prefeitura Municipal, está viabilizando a reabertura do Colégio Cenecista Laudelino Freire.

Presente em 19 estados brasileiros, com mais de 200 unidades, possui uma ampla atuação educacional.

Em visita a prefeita Hilda Ribeiro, para uma reunião que ocorreu no Gabinete do Executivo na última sexta-feira, 27, José Lima, vice-presidente de Educação da instituição, informou à gestora que a previsão é de que as atividades tenham início já no próximo semestre.

Ele salientou que o novo Laudelino Freire será um Polo de Educação e de Desenvolvimento na região, contando com creche, ensinos fundamental e médio, cursos técnicos e inclusive cursos superiores EAD.

Hilda Ribeiro destacou que, não só a Gestão Municipal, como também um grande parceiro do município, o deputado federal Gustinho Ribeiro, também está engajado nesta parceria e lembrou da reunião entre o parlamentar e o presidente da Instituição, Sr. Alexandre José dos Santos, no último dia 26 de abril em Brasília.

“Como pedagoga e gestora deste município, posso afirmar com enorme satisfação que não só eu, como toda sociedade lagartense, especialmente os ex-alunos e servidores, estamos muito felizes com este retorno da CNEC, que agora ressurge como um grande Polo para contribuir com a formação educacional de jovens e adultos, não só do nosso município, mas de toda a região. Isso é apenas o início de mais uma parceria de sucesso onde vocês poderão contar com a Gestão para o que for possível. Sejam muito bem-vindos!”, comemorou Hilda.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, “a unidade de ensino voltará a ser responsável pela formação educacional de centenas de crianças, jovens e adultos”, enfatizou.

Estiveram também presentes, a secretária Chefe de Gabinete, Rafaela Ribeiro; o Diretor Financeiro da CNEC, Paulo Souza: e o Engenheiro e Assessor da instituição, Vinicius do Vale.

Fonte: Prefeitura de Lagarto