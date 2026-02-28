Prefeitura e Emdagro consolidam ciclo de programa de Inseminação de rebanho em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), encerrou, na última sexta-feira, 27, o ciclo 2025 do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Ao todo, 45 matrizes foram inseminadas no município, resultando em 21 prenhezes confirmadas, alcançando taxa geral de 46,66%, índice considerado dentro da média técnica para o protocolo aplicado.

Na propriedade do senhor Dionísio Fonseca, o último produtor participante do programa, 12 vacas passaram pelo processo de inseminação. Destas, após o exame gestacional, quatro animais tiveram prenhezes confirmadas.

O programa é voltado para pequenos produtores com rebanho de até 50 cabeças, devidamente cadastrados e com a vacinação obrigatória em dia. Além da inseminação, o protocolo inclui acompanhamento sanitário, orientação nutricional e definição da genética a ser aplicada, de acordo com o objetivo produtivo do criador, seja voltado ao leite ou ao corte.

A veterinária da Semagri, Tânia Reis, destacou que o resultado está dentro do esperado. “Foram 45 animais inseminados no município e, no total, tivemos 21 prenhezes confirmadas. Hoje a gente finaliza totalmente essa fase com 46,66% de prenhez, o que está dentro da média. A gente vê que, com essa inseminação, a melhoria genética vai chegar ao município. Esperamos que a produção aumente e seja benéfica para todos os produtores. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria para buscar informações e assistência”, explicou.

O médico veterinário da Emdagro, Maurício Kalil, reforçou a importância do planejamento técnico. “A inseminação artificial exige organização, acompanhamento e manejo adequado. Temos obtido bons resultados e já percebemos animais com excelente qualidade genética, o que demonstra que o programa está no caminho certo”, destacou.

Para o produtor Dionísio Fonseca, o programa representa oportunidade de crescimento. “É muito importante. Agradeço muito a vocês, à Prefeitura e à Emdagro por essa iniciativa. Para nós, pequenos criadores, ter animais com mais genética e produtividade faz muita diferença. É muito bom e eu só tenho a agradecer”, afirmou.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, ressaltou o compromisso da gestão com o fortalecimento do setor. “Encerramos mais um ciclo do IATF com resultados concretos e dentro da média técnica esperada. O mais importante é que estamos levando tecnologia ao pequeno produtor, melhorando a genética do rebanho e criando condições para aumentar a produtividade no campo”, pontuou.

Com o fechamento oficial do ciclo 2025, a Prefeitura de Lagarto reafirma o compromisso de continuar investindo em assistência técnica, inovação e fortalecimento da pecuária, ampliando oportunidades e promovendo mais desenvolvimento para o homem do campo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto