Prefeitura e Governo disponibilizam vagas para profissionalização de jovens lagartenses

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulgou o novo edital do Programa Primeiro Emprego Sergipe, que oferta 280 vagas exclusivas para jovens lagartenses.

A iniciativa tem como objetivo oportunizar a entrada da juventude no mercado de trabalho, garantindo qualificação profissional gratuita e auxílio mensal no valor de R$ 500 para transporte e alimentação durante o período de formação.

As vagas disponíveis para Lagarto são distribuídas entre os cursos de Atendente de Loja (80), Operador de Caixa (60), Operador de Supermercado (60), Repositor (40), Social Media (20) e Garçom (20).

Podem participar jovens com idade entre 18 e 29 anos, que nunca tiveram a carteira de trabalho assinada e que possuam disponibilidade de quatro horas diárias.

De acordo com o secretário da Semdee, Rilley Guimarães, a parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado representa um importante avanço para a juventude do município. “Essa parceria tem um papel fundamental na transformação da vida dos nossos jovens, porque garante oportunidade, qualificação e preparação para o mercado de trabalho. A gestão da Prefeitura de Lagarto segue comprometida em criar caminhos para que a juventude lagartense possa conquistar sua independência financeira e ingressar no mercado já capacitada com uma profissão”, destacou.

“Lagarto vive um novo momento na geração de empregos e oportunidades. Nosso município foi destaque em Sergipe, ficando entre os primeiros do estado na geração de empregos, e isso é resultado de muito trabalho e compromisso com o desenvolvimento. Agora, em parceria com o Governo do Estado, estamos garantindo 280 vagas do Programa Primeiro Emprego para jovens lagartenses, com qualificação gratuita e auxílio mensal”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

As inscrições seguem abertas até o dia 08 de junho e devem ser realizadas por meio do site oficial do programa. Os interessados devem acessar o site https://www.primeiroemprego.se.gov.br/ e realizar sua inscrição.

Fonte: Prefeitura de Lagarto