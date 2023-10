Prefeitura e Programa LÍDER do Sebrae promovem seminário em Lagarto

Na última quarta-feira, 27 de setembro, o município de Lagarto se tornou o centro de discussões estratégicas sobre o desenvolvimento regional ao sediar o Seminário “Nosso Território: Sebrae, Parceiros e o Território Centro-Sul Sergipano”. O evento, uma realização conjunta da Prefeitura de Lagarto e do Sebrae, marcou a retomada do Programa LÍDER na região, reafirmando o compromisso com o crescimento econômico e social do território.

O seminário teve como objetivo principal apresentar a agenda de desenvolvimento para a sociedade da região centro-sul e promover a integração entre líderes da iniciativa privada, do setor público e do terceiro setor. A região centro-sul de Sergipe engloba oito municípios – Itaporanga da Ajuda, Salgado, Lagarto, Boquim, Riachão, Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias – e é marcada por uma diversidade de atividades econômicas que impactam não apenas localmente, mas em todo o estado.

Segundo o secretário de Indústria e Comércio e Serviços de Lagarto (SEMICS), Neirivan Nascimento, “Essa agenda precisa ser estudada de forma conjunta, pois o que acontece em um município pode ter repercussões em toda a região. A chegada de empreendimentos como Centro-Sul Shopping, o Hospital de Amor, hotéis e universidades, por exemplo, também tem um efeito significativo em todo o território da região centro-sul”, afirma o secretário.

Arnaldo Farias, consultor do SEBRAE, destacou a importância do território-rede como uma articulação da governança no contexto representativo da sociedade, considerando o poder público, o terceiro setor e a iniciativa privada. Isso reforça a necessidade de parcerias sólidas e estratégicas para o desenvolvimento da região.

Além disso, foi anunciada a formação do Grupo de Transição do LÍDER, sob a coordenação de Neirivan Nascimento, que terá a responsabilidade de rearticular o Grupo LÍDER e promover a interação entre o Sebrae e as demais organizações no novo contexto dos Territórios Empreendedores e Cidades Empreendedoras.

O Seminário contou com a participação de representantes dos setores público, privado e de organizações não governamentais, fortalecendo a cooperação e articulação entre os diversos líderes da região. A Prefeitura de Lagarto e o Sebrae reiteram seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do território e a continuidade das ações do Programa Líder para impulsionar o progresso da região centro-sul de Sergipe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto