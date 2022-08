Prefeitura e Senar trazem para o município a Sala do Produtor Rural

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Agricultura e do desenvolvimento rural, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe), trouxeram para o município “Sala do Produtor Rural”.

A Sala tem como objetivo ofertar ao produtor assistência técnica e ações de promoção social, como: o Senar Saúde e cursos de capacitação para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade das empresas rurais, incentivando o produtor a tornar-se um empreendedor no campo.

Contempla oito treinamentos de Formação Profissional Rural, dois de Promoção Social, um evento do Senar Saúde, com os serviços de exames preventivos para o homem e a mulher do campo, além de palestras educativas de prevenção.

Com a Sala do Produtor Rural, dois novos programas serão executados, o Senar + Jovem (voltado para adolescentes de 14 a 18 anos) e o Produzir mais Senar (uma capacitação continuada voltada aos pequenos produtores para aumentar a lucratividade).

A capacitação fortalece as cadeias produtivas para o desenvolvimento territorial. Nos últimos dois anos foram realizados mais de 20 cursos em parceria com o Senar que contribuíram no desenvolvimento de produtores de leite, milho, queijo, citricultores e jovens que desejam operar com turismo rural.

Como funciona

Lagarto também receberá uma turma do Senar Jovem (16 a 30 anos), outra do Senar + Jovem (14 a 18 anos), um grupo do Produzir + Senar (pequenos produtores) e uma turma do Senar English (inglês no campo).

Para maiores informações procure a Sede da Semagri na Avenida Rotary, 134, de segunda à sexta-feira das 7h às 13h ou pelo telefone (79) 3631-5371.

E-mail: [email protected]

Fonte: Prefeitura de Lagarto