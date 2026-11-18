Um passo fundamental para a concretização de um grande sonho foi alcançado na manhã desta terça-feira, 17, durante a solenidade que assegurou a formalização da parceria entre a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a partir da assinatura do Termo de Cessão de Posse de um terreno no campus da instituição federal para construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com área de aproximadamente 8 mil metros quadrados, o espaço permitirá à população lagartense acesso ampliado e qualificado dos serviços de saúde de média complexidade e à comunidade acadêmica a possibilidade de uma formação prática ainda mais completa e eficaz.

“Essa parceria é importante, porque a gente vai conseguir que os alunos e professores possam, dentro da UPA, ter uma formação prática. Vai permitir também que o município possa ampliar o número de atendimentos, contando com profissionais experientes, capacitados, para atender com qualidade a população. Além disso, nós economizamos recursos e tempo, uma vez que não precisamos comprar ou desapropriar um terreno. A partir de recursos disponibilizados pelo nosso presidente Luís Inácio Lula da Silva, vamos investir cerca de sete milhões de reais e construir a tão sonhada UPA 24 horas no nosso município. Queremos também construir um novo acesso, permitindo que o fluxo seja redirecionado, melhorando o trânsito e a mobilidade urbana”, explica o prefeito Sérgio Reis.

Para além da cessão do terreno, por um período de 30 anos, também foi firmado um termo de cooperação técnica, no qual a administração municipal irá assegurar os recursos necessários para construção, contratação de profissionais e disponibilização dos insumos necessários para operacionalização do equipamento enquanto a UFS desenvolverá suas ações de pesquisa e extensão com atuação dos discentes e docentes no local.

“Esse é mais um acordo entre a Prefeitura de Lagarto e a UFS. Eu agradeço bastante ao prefeito Sérgio Reis que tem investido nessa perspectiva de incrementar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde em Lagarto e em toda a região. Será um local onde a população terá acesso à saúde de qualidade, onde os nossos alunos, professores e pesquisadores estarão atuando diretamente”, ressalta o reitor da UFS, Prof. Dr. André Maurício Conceição de Souza.

O novo equipamento complementará a rede de atenção à saúde na cidade, com o potencial de aumentar a capacidade de atendimento e, então, reduzir as filas que sobrecarregam outras unidades.

“É mais um passo importante que Lagarto dá para viabilizar sua UPA. Ela vem para desafogar o Hospital Universitário, as Unidades Básicas de Saúde de toda a região, onde algumas pessoas são atendidas nos casos de média e alta complexidade. É fundamental para a saúde continuar avançando, se consolidando como referência, levando Lagarto ao topo”, aponta o secretário municipal da Saúde, Marlysson Magalhães.

Para o diretor geral do Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, o professor Makson Gleydson Brito de Oliveira, a viabilização de UPA traz uma oportunidade única de estudo para os discentes do campus em Lagarto, uma vez que complementará as atividades já desempenhadas em unidades com diferentes fluxos de atendimento.

“A gente já tem parcerias com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, que oferecem cenários de prática para os nossos estudantes. Mas a gente torna esse cenário mais rico com a chegada da UPA, principalmente pela sua localização que pode propiciar uma vivência enriquecida nos atendimentos de urgência e emergência. Nós entendemos que é uma parceria muito interessante para formação dos alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação”, acredita.

Com a formalização da parceria, a Prefeitura de Lagarto e a UFS avançam na construção de um equipamento que contribuirá para fortalecer a rede municipal de saúde e ampliar os cenários de formação acadêmica no município. A iniciativa também representa um investimento na integração entre os serviços públicos de saúde e a universidade, beneficiando tanto a população lagartense quanto os futuros profissionais formados no campus.

Fonte: Prefeitura de Lagarto