Prefeitura em parceria com a Defesa Civil realiza Curso de Operações e Gestão de Desastres

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) e em parceria com a Defesa Civil do Estado, realizou na última quinta-feira, 02, o Curso de Operações e Gestão de Desastres – COGED.

A iniciativa faz parte do processo de criação do Plano de Ação do Estado que está sendo distribuído por regiões. O mesmo tem por objetivo de especializar os agentes das instituições envolvidas nas ações relacionadas a desastres, promovendo uma padronização das operações.

A fase inicial do curso foi composta pelas seguintes disciplinas: Operações de Prevenção, Mitigação e Preparação; Operações de Resposta; Operações de Restabelecimento e Reconstrução e o Simulado de Gestão do Desastre.

O Secretário da pasta, Marcos França explicou sobre como o curso é importante para o trabalho em conjunto. “O Curso é essencial, pois em uma situação de desastre é necessário saber como agir e buscar ajuda interagindo com outras unidades. Por isso é importante trabalhar para aprender a gerir um desastre de crise. Lagarto é uma cidade em expansão e por isso, esse tipo de capacitação contribui ativamente para orientar sobre os passos que precisamos tomar”.

Por meio da capacitação, as ações de resposta que contemplam ações de socorro, de assistência às vítimas e de restabelecimento, poderão ser realizadas de maneira mais ágil e assertiva. Por isso, o curso afeta positivamente as ações desenvolvidas diariamente.

De acordo com o Secretário, esse foi apenas o primeiro curso, mas outros serão realizados afim de qualificar o maior número de gestores possíveis, tanto do secretariado municipal, quanto de outros municípios. Este primeiro curso é focado em como gerenciar, e nos outros cursos tratarão sobre como se portar em eventos de crise.

Fonte: Prefeitura de Lagarto