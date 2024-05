Prefeitura em parceria com Crediamigo agilizará microcrédito para ambulantes do Festival da Mandioca

A Prefeitura de Lagarto, através das Secretarias da Indústria, Comércio e Serviços, da Cultura, do Turismo e da Sala do Empreendedor, firmou uma importante parceria com a Agência de Crediamigo do Banco do Nordeste em Lagarto com o objetivo de facilitar o acesso ao microcrédito para os empreendedores ambulantes que atuarão no Festival da Mandioca 2024.

A reunião resultou na liberação de uma linha de crédito especial e na organização de uma reunião geral para os vendedores ambulantes. Isso proporcionará um preparo maior para os vendedores, permitindo investimentos melhores em seus negócios durante o evento, seja em bebidas, comidas típicas ou lanches. Assim, poderão planejar financeiramente, adquirir insumos de qualidade e expandir seus negócios.

A iniciativa demonstra o comprometimento da gestão municipal com a diversidade empresarial da Capital do Interior, fomentando a economia local, gerando empregos e promovendo a transferência de renda. Além disso, o investimento em eventos festivos como o Festival da Mandioca reforça o desenvolvimento econômico e cultural de Lagarto.

“Esta parceria é essencial para dar um suporte maior aos nossos empreendedores. Queremos que eles estejam bem preparados para investir e melhorar seus negócios durante os eventos. O microcrédito vai permitir que vendedores de bebidas, coquetéis, comidas típicas e lanches possam crescer e oferecer um serviço de qualidade ao público,” destacou o Secretário da SEMICS, Neirivan Nascimento.

Fonte: Prefeitura de Lagarto