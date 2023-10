Prefeitura encerra com sucesso as atividades alusivas ao “Setembro Amarelo”

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, encerrou na última semana, as atividades alusivas à Campanha do “Setembro Amarelo”.

As unidades de saúde do Santo Antônio, Araçá, Campo da Vila e Alto da Boa Vista, realizaram atendimento médico e de enfermagem, atendimento odontológico, práticas integrativas, além de palestras.

Os CAPS AD e Aconchego, promoveram palestras e rodas de conversa sobre saúde mental, além de dinâmicas e atividades esportivas que animaram os usuários.

O Tiro de Guerra 06/015, também abraçou o setembro amarelo, com palestra com psicóloga, nutricionista e práticas integrativas.

A Campanha durou todo o mês de setembro, mas o cuidado com a saúde mental segue diariamente. É importante saber que não estamos sozinhos e sempre podemos contar com outras pessoas e com profissionais, para nos ajudar.

Falar é a melhor solução! Ligue 188 (Centro de Valorização da Vida – CVV) – Ligação gratuita em todo o país;

Emergências: SAMU – Ligue 192 – UPA, Pronto Socorro e Hospitais

Onde procurar ajuda?

Serviços de Saúde: Unidades Básicas de Saúde

CAPS II Aconchego (Rua Dr. Nilo Romero, 109, Centro)

CAPS AD João Rosendo Ribeiro (Conjunto João Nogueira)

Espaço Integrado de Saúde Mental “ACOLHER” (Travessa Anchieta, 228)

Equipe de Assistência Social: CRAS, CREAS, Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres.

Fonte: Prefeitura de Lagarto