Prefeitura encerra com sucesso o Outubro Rosa do CEREST

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, encerrou nesta semana, a Campanha Outubro Rosa do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto. Ação teve como objetivo levar informação às mulheres trabalhadoras, sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

A ação aconteceu em espaços de beleza de Lagarto, onde as trabalhadoras recebem informações sobre o que é a Campanha e como prevenir o câncer de mama. Além do tema, também são abordadas formas de prevenção contra as doenças ocupacionais, ou seja, aquelas que são adquiridas no ambiente de trabalho.

No próximo mês, o CEREST estará dando início às ações do Novembro Azul, voltado à saúde do homem.

Fonte: Prefeitura de Lagarto