Prefeitura entrega 15 toneladas de peixe e beneficia 7 mil famílias

O tradicional peixe da Semana Santa estará na mesa dos lagartenses, através da ação “Páscoa com Cidadania” da Administração Municipal que todos os anos distribui peixes para famílias carentes. Neste ano, as entregas foram divididas entre povoados e sede.

Na última terça-feira, 12, as equipes da Secretaria de Assistência Social (Sedest) procederam a distribuição nas comunidades rurais.

Já na quarta-feira, 13, a Prefeita Hilda Ribeiro, juntamente com equipes da Sedest, com apoio da Guarda Municipal e do Tiro de Guerra, efetuaram a distribuição para famílias da sede do município.

Com uma estrutura e logística organizada nestes dois dias, a Prefeitura conseguiu entregar mais de 15 toneladas para 7 mil famílias, para que assim, elas tenham uma Páscoa digna e farta.

A prefeita Hilda Ribeiro falou sobre como esse momento vai além do alimento, garantindo partilha e uma Páscoa feliz.

“Há 3 anos participo diretamente dessa ação, e em cada edição fica a certeza que não é só pelo alimento, a entrega desses peixes simboliza a renovação, reconciliação e reencontro com nosso ser, com nossos semelhantes. É um período de paz e harmonia que deve ser vivido entre família e festejado com muita alegria” pontuou a gestora.

Fonte: Prefeitura de Lagarto