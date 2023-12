Prefeitura entrega kits esportivos para equipes de futebol amador

Na manhã desta segunda-feira, 18, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Juventude e Esporte (SEJESP), realizou a entrega de 30 kits esportivos às equipes que participarão do Campeonato de Futebol Amador da Primeira Divisão, a 32ª Copa Rural.

Cada kit contém 2 bolas, camisa, short e meião, proporcionando condições ideais para os times competirem no torneio. A entrega foi realizada no Estação Cidadania, no Bairro Matinha e contou com a presença de representantes de todos os times inscritos no campeonato.

A prefeita Hilda Ribeiro expressou sua satisfação com a iniciativa, destacando o compromisso da gestão em apoiar e fortalecer o esporte no município. “Investir no esporte amador é investir na saúde, no lazer e na integração social. Estamos felizes em proporcionar esses kits aos participantes da Copa Rural, promovendo não apenas a competição, mas também a união da comunidade através do esporte”, afirmou a prefeita.

A secretária da SEJESP, Tamires Prata, enfatizou o papel do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. “Os kits não representam apenas materiais esportivos, mas sim o reconhecimento da importância do esporte amador em nossa cidade. Estamos investindo na qualidade das competições e proporcionando estrutura adequada para os times”, ressaltou Tamires.

A 32ª Copa Rural já está em andamento e a entrega dos kits esportivos reforça o compromisso da administração municipal em promover o esporte como um vetor de transformação social e qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto