A prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria municipal de Educação (SEMED) realizou a entrega de mais de 20 toneladas de alimentação escolar para as 76 unidades de ensino do município.

No material entregue no início das aulas, continha proteínas, verduras, legumes, frutas, derivados do leite, carne, ovo, dentre outros alimentos.