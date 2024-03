Prefeitura entrega pavimentação asfáltica no Povoado Rio Fundo

Na última sexta-feira, 15, a Prefeitura de Lagarto entregou oficialmente a tão aguardada pavimentação asfáltica da estrada que liga o Povoado Rio Fundo ao Povoado Bonfim.

Com 1.200 metros de extensão e Tratamento Superficial Duplo (TSD), esta conquista representa mais do que apenas asfalto. É o resultado de um esforço conjunto da gestão municipal em atender às necessidades da população, garantindo melhores condições de infraestrutura e mobilidade para os moradores do Povoado Rio Fundo e região.

Durante a entrega, a Prefeita Hilda Ribeiro expressou sua satisfação em ver mais uma promessa concretizada. “Estamos cumprindo nosso compromisso de levar desenvolvimento e qualidade de vida para todos os lagartenses. Essa pavimentação era um sonho antigo da comunidade, e hoje, juntos, estamos concretizando”, declarou a Prefeita.

A Secretária de Governo, Rafaela Ribeiro, também destacou a importância desse investimento para o município. “Essa obra não só melhora a infraestrutura urbana, mas também valoriza o Povoado Rio Fundo e toda a nossa cidade. Estamos trabalhando incansavelmente para promover o desenvolvimento em todas as regiões de Lagarto, e essa pavimentação é um passo significativo nesse sentido”, ressaltou Rafaela.

Além de beneficiar os moradores locais, a pavimentação asfáltica contribuirá para o fortalecimento da economia e o acesso a serviços essenciais, além de proporcionar mais segurança e conforto para todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto