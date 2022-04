Prefeitura está com inscrições abertas para Curso de Libras

Estão abertas as inscrições, e vão até o dia 18 de abril, os Módulos I e IV do Curso de Libras, ofertado pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Educação.

Ministrado pelo instrutor Carlos Magno Azevedo Silva, serão 30 vagas para cada turma e todos receberão certificado.

O Módulo l é indicado para profissionais de todas as áreas e familiares de surdos com aulas às segundas-feiras, das 8 às 12h. Já o IV é para todas as pessoas que fizeram o Módulo lll anteriormente, com aulas às quartas-feiras, das 13 às 17h.

O objetivo do Curso de Libras é ampliar as possibilidades de comunicação e interação profissional e social com surdos de forma natural, através da utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o segundo idioma oficial do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Lagarto