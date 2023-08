Prefeitura estreia projeto com teatro na Bica

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) deu início no último domingo, 30, ao projeto “Espetáculo de Domingo” que promoverá atrações artísticas e culturais no anfiteatro do Balneário Bica.

A estreia ficou por conta do grupo lagartense “Versos Uni” que apresentou para a garotada um espetáculo lúdico que mistura teatro, dança e músicas autorais interpretadas por personagens multicoloridos.

“Gostei bastante desta iniciativa da Prefeitura aqui na Bica, eu trouxe meu filho pra assistir e estou igualmente encantada com a atração. Espero que tenham mais espetáculos assim porque faz muita falta na cidade”, comentou a dona de casa Edjane Oliveira.

A Prefeita Hilda também foi conferir a estreia do projeto:

“Essa é a nova Bica! Com amplo espaço, todo mundo pode vir aqui e aproveitar para praticar diversas atividades esportivas; se refrescar nas piscinas e ainda contemplar a natureza. Além disso, nós criamos dois espaços dedicados à comercialização e valorização do nosso artesanato. Então, quem quiser comprar uma lembrança da nossa Capital do Interior, também vai poder adquirir aqui no Balneário. Pra ficar melhor ainda, demos início hoje ao projeto “Espetáculo de Domingo” para valorizar os nossos diversos grupos teatrais! Quem estreia o projeto é o grupo ‘Versos Uni’! Fiquem atentos as próximas programações e tragam toda a família pra curtir conosco”, convidou a gestora.

Fonte: Prefeitura de Lagarto