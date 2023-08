Prefeitura inaugura mais novo espaço para juventude de Lagarto

Na última sexta-feira, 25, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), inaugurou o Projeto Ritmo Jovem.

A solenidade contou com a apresentação do Grupo de Percussão do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Povoado Olhos D’água e estiveram presentes, além da Prefeita Hilda Ribeiro, a Secretaria Chefe de Gabinete, Rafaela Ribeiro, secretários da gestão municipal e a população que veio conhecer o mais novo espaço da juventude lagartense.

O projeto conta com aulas de música, dança, teatro e artes visuais e para se inscrever, basta ter entre 12 e 30 anos, estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e procurar a sede do projeto munidos de documentação pessoal (RG, CPF e Comprovante de Residência) e o número do NIS.

“Venho com muito orgulho e prazer inaugurar essa casa que vai ter um papel fundamental na formação dos nossos jovens, que são o futuro da nossa cidade e lembrarão sempre deste lugar como parte da sua vida”, relatou a Prefeita.

“Queremos dar oportunidade a crianças e jovens que por vezes não teriam esse contato direto com a arte. Contaremos também com uma equipe psicossocial que vai entender a dinâmica de vida e direcionar esses jovens para o ritmo da vida que ele quer dar”, explica Valdiosmar Vieira, secretário da SEDEST.

Fonte: Prefeitura de Lagarto