Prefeitura inicia Campanha do Novembro Azul

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, iniciou esta semana, a Campanha Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção a respeito do câncer de próstata. A ações seguem acontecendo até o final do mês, nas unidades de saúde do município.

Entre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Lagarto, estão palestras educativas, rodas de conversa sobre conscientização, atendimento médico e de enfermagem, exames de PSA, testes rápidos, vacinação, práticas integrativas, entre outros.

Culturalmente, as mulheres são mais preocupadas com a saúde e a prevenção de doenças. É extremamente importante que os homens também tenham o mesmo cuidado. O Câncer de próstata está entre as principais causas de morte na população masculina, mas pode ser evitada com diagnóstico precoce.

Fonte: Prefeitura de Lagarto