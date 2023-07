Prefeitura inicia capacitação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, iniciou na última segunda-feira, 10, a capacitação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

O município de Lagarto é pioneiro na realização da capacitação, que irá agregar ainda mais aos trabalhos já realizados pelos agentes. O Projeto foi idealizado pelo procurador do Trabalho Dr. Adroaldo Bispo, do Ministério Público, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe – UFS Campus São Cristóvão, Prefeitura de Lagarto e CEREST Regional Lagarto.

A respectiva capacitação terá uma duração de 8h diárias, com cinco turmas semanais.

Fonte: PREFEITURA DE LAGARTO