Prefeitura inicia o mês com ações voltadas à saúde do trabalhador

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST Regional Lagarto, iniciou o mês com as ações de prevenção e promoção à saúde do trabalhador, realizando visitas técnicas em empresas.

O CEREST realizou durante as primeiras semanas de janeiro de 2023, diversas inspeções em saúde do trabalhador, com o objetivo de desenvolver orientações sobre a saúde e segurança no processo, ambiente e condições de trabalho, ressaltando a importância da prevenção, através da utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC).

Ao longo do mês, as equipes estarão dando sequência aos trabalhos e organizando novas ações destinadas à saúde e segurança do trabalhador.

Fonte: Prefeitura de Lagarto