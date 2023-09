Prefeitura inicia preparativos para Desfile Cívico-Cultural em Lagarto

Nas vésperas do nosso tradicional Desfile Cívico-Cultural, a Prefeitura de Lagarto, por meio das secretarias da Educação e Cultura, está com toda a estrutura planejada e algumas já em execução para o tão aguardado 7 de Setembro.

Com o tema “Pacificar é preciso”, o Desfile deste ano contará com estrutura metálica para os espectadores (arquibancadas), três ambulâncias em rotas de fuga com profissionais de saúde à disposição e o apoio da Clínica Saúde da Família Maroto para atender as emergências.

Além disso, contaremos com o apoio logístico dos agentes de trânsito, guardas municipais, Tiro de Guerra, Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. “Além disso, será disponibilizada água ao longo do cortejo para as instituições e haverá banheiros químicos em pontos estratégicos”, informou o Secretário da Educação, Professor Magson Almeida.

O trajeto permanece o mesmo dos anos anteriores, e a previsão de término é às 18h, em comum acordo com a Paróquia Nossa Senhora da Piedade e o novenário da nossa Padroeira lagartense.

A Gestão Municipal informa que não poderá haver qualquer tipo de sonorização não oficial, como paredões, carros de som ou alto-falantes. O não cumprimento dessa norma acarretará na apreensão do equipamento ou aparelho de som pelos agentes de segurança presentes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto