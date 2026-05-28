Prefeitura instala poço artesiano no povoado Açu Velho e amplia acesso à água para moradores

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, visitou, na última quarta-feira, 27, a instalação do poço artesiano no povoado Açu Velho. A comunidade recebeu os serviços da gestão municipal e acompanhou mais uma etapa da ação, que busca ampliar o acesso à água e fortalecer a agricultura familiar na região. A estrutura irá beneficiar mais de 20 famílias da comunidade, fortalecendo o abastecimento hídrico para consumo, agricultura e criação de animais.

Para garantir o abastecimento da região, foi necessária uma perfuração de 143 metros de profundidade, com vazão aproximada de 1.500 litros de água por hora. A iniciativa atende uma demanda antiga dos moradores, que enfrentavam dificuldades no acesso à água e dependiam de cisternas, carros-pipa e do apoio de vizinhos para o abastecimento diário.

Durante a visita, o gestor destacou a importância da implantação para melhorar a qualidade de vida da população da zona rural. “Água é uma necessidade básica e também uma ferramenta importante para quem vive da agricultura. Nosso compromisso é continuar levando melhorias para os povoados, garantindo mais estrutura, desenvolvimento e apoio às famílias da zona rural”, afirmou.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, ressaltou que a ação representa um avanço importante para os agricultores da comunidade. “Sabemos das dificuldades que muitas famílias enfrentam no acesso à água, principalmente quem depende da agricultura e da criação de animais. Esse poço chega para trazer mais segurança hídrica e mais suporte para os agricultores do povoado Açu Velho”, destacou.

Após a conclusão da perfuração, a próxima etapa será a instalação do padrão de energia elétrica, da unidade bombeadora e da rede de distribuição que levará água diretamente para as residências da comunidade. O projeto também prevê a implantação de um reservatório e pontos de distribuição para atender os moradores da região.

A agricultora Anaide Senhora dos Santos, conhecida como Dona Neide, destacou a importância do poço para facilitar a rotina das famílias da comunidade. Moradora do povoado há muitos anos, ela relembrou as dificuldades enfrentadas antes da chegada da nova estrutura. “A gente precisava pegar água da cisterna, carregar balde e sair molhando as plantas manualmente. Era muito difícil. Agora vai melhorar para todo mundo do povoado, porque todos vão poder usar essa água. Isso ajuda muito no dia a dia e também na agricultura”, afirmou.

A agricultora Maria Helena dos Santos Silva, de 57 anos, também relembrou os desafios enfrentados pelos moradores antes da chegada do poço. “A gente sofria muito sem água. Muitas vezes chegava cansada do serviço e ainda precisava pegar balde para buscar água na casa dos vizinhos. Quando faltava água, dependíamos até de carro-pipa. Foi uma luta muito grande para todos nós. Hoje, ver esse poço aqui é motivo de felicidade e gratidão, porque vai melhorar muito a vida de toda a comunidade”, relatou.

O agricultor Gilvaldo dos Santos Santana, morador da região há 57 anos, destacou que a chegada do poço representa uma grande mudança para os produtores do povoado Açu Velho. “Antes a gente dependia apenas da água da chuva, praticamente só da água de Deus mesmo. Agora vai melhorar muito para nós agricultores, porque vamos poder fazer irrigação, plantar mais e cuidar melhor da produção. Isso ajuda muito no trabalho e também melhora a renda da gente”, afirmou.

A agricultora Aparecida de Jesus Santos, de 40 anos, destacou que a implantação do poço representa o fim de uma dificuldade antiga enfrentada pelos moradores do povoado. “Aqui o povo sofria há muitos anos por falta d’água. Muitas vezes era um vizinho ajudando o outro, tinha gente que precisava até comprar água. A gente não conseguia criar animais porque mal tinha água para o básico dentro de casa. Agora, graças a Deus, com esse poço, vai melhorar muito para toda a comunidade”, afirmou.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Lagarto voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação da infraestrutura hídrica rural. Até o momento, já foram perfurados sete poços artesianos no município, contemplando os povoados Oiteiros, Olhos d’Água, Pau Darco, Mariquita, Cajazeiras e Açu Velho, além do Assentamento Fazendinha, ampliando o acesso à água e fortalecendo a qualidade de vida das comunidades rurais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto