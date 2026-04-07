Prefeitura intensifica vacinação contra chikungunya em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou no último dia 25 de março a vacinação contra a chikungunya no município. A ação integra uma estratégia de imunização do Instituto Butantan, da qual Lagarto é um dos três municípios sergipanos contemplados, voltada ao público de 18 a 59 anos, com o objetivo de reduzir casos, complicações e a sobrecarga nos serviços de saúde.

A imunização chega como mais uma aliada no enfrentamento ao vírus, somando-se às ações já desenvolvidas, como o combate ao mosquito Aedes aegypti, a eliminação de criadouros e o trabalho contínuo da vigilância em saúde. A ampliação da vacinação fortalece a resposta do município diante de uma doença que pode trazer impactos prolongados para a qualidade de vida.

A diretora de Vigilância em Saúde, Maíza Daiane, destaca que a vacina representa um avanço importante na proteção da população e reforça a gravidade da doença. “A vacinação contra a chikungunya é um avanço significativo e vem para somar às estratégias que já realizamos no município. A doença pode causar dores articulares por meses ou até anos, impactando diretamente a qualidade de vida, e a vacina ajuda a prevenir essas complicações. É um imunizante seguro, com efeitos leves e passageiros na maioria dos casos”, afirma.

O coordenador de Imunização e Rede de Frio, Gustavo Moreira, reforça a importância da adesão da população à campanha. “A vacina contra a chikungunya é uma forma segura e eficaz de proteger nossa saúde e evitar complicações da doença. Quanto mais pessoas se vacinarem, menor será a circulação do vírus e maior a proteção de toda a comunidade. Por isso, orientamos que o público-alvo procure as unidades de saúde, leve seus documentos e cartão de vacina e garanta sua proteção”, destaca.

Onde se vacinar e público-alvo

A vacinação está disponível para pessoas de 18 a 59 anos, nas seguintes unidades de saúde do município: Clínica de Saúde Jenipapo; Clínica de Saúde Raimunda Reis, (povoado Brasília); Clínica de Saúde José Bispo de Souza (bairro Cidade Nova); Clínica de Saúde Josefa Romão (bairro Campo da Vila); Clínica de Saúde Dr. Davi Marcos de Lima (bairro Loiola); Clínica de Saúde Leandro Maciel (Centro); Clínica de Saúde Padre Almeida (povoado Colônia 13); Clínica de Saúde (bairro Alto da Boa Vista); e Clínica de Saúde José Antônio Maroto.

É preciso apresentar um documento oficial com foto e cartão de vacinação para garantir a dose.

Eficácia comprovada

A vacina utilizada na estratégia é desenvolvida pelo Instituto Butantan e representa um marco histórico no enfrentamento à chikungunya. Trata-se do primeiro imunizante do mundo disponibilizado para a prevenção da doença. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025, a vacina teve sua segurança e capacidade de induzir resposta imunológica comprovadas em estudos clínicos internacionais.

Os testes foram realizados nos Estados Unidos e publicados na revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo na área da saúde. Entre os cerca de 4 mil voluntários adultos que participaram da pesquisa, 98,9% desenvolveram anticorpos neutralizantes contra o vírus, indicando alta eficácia na proteção contra a doença.

Além do Brasil, o imunizante já recebeu aprovação para uso em outros países, como Canadá, Reino Unido e na União Europeia, reforçando sua relevância e reconhecimento no cenário internacional.

Fonte: Prefeitura de Lagarto