Prefeitura lança novo projeto para capacitação de atendentes de farmácias básicas

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, visando a melhoria no atendimento à população, lançou um novo projeto para capacitação de atendentes de farmácias das unidades básicas de saúde do município. O primeiro encontro aconteceu no último sábado, 09, no auditório do CREAS.

O Projeto Mais Qualidade e Mais Atenção à Saúde tem como objetivo contribuir para a melhoria das práticas de atendimento no SUS, garantindo mais qualidade na assistência ao público.

Através do uso de ferramentas de alto impacto, é possível sensibilizar os participantes sobre o seu autoconhecimento e ajustar o verdadeiro foco com a missão, valores e visão do seu trabalho, tornando o atendimento mais humanizado e consequentemente melhor para todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto