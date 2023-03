Prefeitura leva Caravana da Cidadania Mulher ao povoado Rio das Vacas

“Caravana da Cidadania Mulher” tem sido um grande ato de Assistência Social e Saúde no Município. O objetivo da ação tem sido alcançado em cada comunidade, o que tem cumprido a missão.

Na última quarta-feira, 22, foi a vez do Povoado Rio das Vacas, na região da Colônia Treze, receber a Caravana com diversos serviços que exercem a cidadania da população, em especial das mulheres da comunidade.

Como de costume, a Caravana segue a mesma programação que consiste em realizar o acolhimento ‘Vamos Mulherar’, lanche, aulão de ritmos, atendimentos sobre Bolsa Família, Renda Cidadã, Programa Cartão Cidadão Lagartense, CRAS, CREAS e CMPPM, Cadastro de Currículos – NAT, “Projeto Movimenta-se” é o Projeto “Páscoa Cidadã – que procede com o cadastro para recebimento do peixe da Semana Santa.

Além disso, as mulheres também tiveram acesso a serviços de saúde como: dentista, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, sífilis e etc. Houve cuidados especiais com a beleza, com manicure, corte de cabelo, e até avaliação do couro cabeludo com usos de tricoscópio e designer de sobrancelhas que foram os responsaveis pelas maiores filas.

“Está sendo incrível acompanhar este mês nas comunidades. A mobilização das mulheres que vão até as unidades para receber os serviços, para se informarem e se cuidarem, mostra que alcançamos o objetivo. Vamos finalizar este mês com o sentimento de dever cumprido” pontuou o secretário de Assistência Social, Valdiosmar Vieira.



Fonte: Prefeitura de Lagarto