Na próxima quarta-feira, 08, à Prefeitura de Lagarto, em parceira com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho (Sedest) levará a comunidade do Povoado Pururuca diversas ações de assistência, saúde e bem-estar as mulheres.

O evento que acontecerá o dia todo, terá início a partir das 9h. Confira a programação completa.

Vale lembrar que neste mês de marco, o mês das mulheres, a Prefeitura promoverá diversas ações para o público feminino.