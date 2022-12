Prefeitura leva CEREST Itinerante a população do Povoado Jenipapo

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Agricultura, em parceria com o SENAR, levou até a população do Povoado Jenipapo, o CEREST Itinerante. Ação aconteceu na última quinta-feira, 08, e contou com diversos serviços voltados à saúde do trabalhador.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST-Regional Lagarto), realizaram mais uma parceria em uma grande ação, que aconteceu na Unidade Básica de Saúde Givalda dos Santos, no Povoado Jenipapo. O evento contou com palestras educativas sobre o CEREST, sobre a saúde do trabalhador, sobre a importância da prevenção de doenças ocupacionais e também outros tipos de doenças, como o câncer.

Foram disponibilizados serviços de enfermagem, atendimento odontológico, testes rápidos com o CTA Itinerante, realização de exames de PSA, aferição de P.A, vacinação e práticas integrativas.

Ações como esta, são fundamentais na promoção à saúde do trabalhador do campo e para toda comunidade que reside em povoados mais distantes do centro da cidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto