Prefeitura leva o cata treco até o bairro Jardim Campo Novo

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está levando até os bairros do município, o cata treco, que recolhe entulhos descartados pela população. Durante essa semana a ação aconteceu no Jardim Campo Novo e contou com a parceria da Secretaria de Obras.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses espalhou cartazes e orientações sobre o perigo de descartar lixo em locais inapropriados, pois muitos objetos servem de foco para que o mosquito se crie e se espalhe, levando risco à saúde de todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto