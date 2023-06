Prefeitura participa da 2ª Oficina do Tele Nordeste

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, participou da 2ª Oficina do Tele Nordeste, direcionada aos profissionais de saúde. Evento aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagarto.

A Oficina contou com a presença de todos os municípios da regional de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, agentes de saúde e gerentes e teve como objetivo, ampliar o conhecimento acerca do Projeto Tele Nordeste e suas aplicações em sinergia ao projeto PlanificaSUS.

O sistema permite que médicos, em diferentes localidades e de diferentes especialidades, possam se comunicar para tratar o caso de um mesmo paciente.

Realizado em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Secretária de Estado da Saúde (SES), o serviço de teleinterconsulta tem apresentado excelentes resultados e já auxiliou no atendimento de diversos pacientes que tiveram acesso a consulta com médicos especialistas perto de casa e sem fila de espera.

Fonte: Prefeitura de Lagarto