Prefeitura participa do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, participou do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que aconteceu do dia 03 até o dia 05 de novembro. O evento se consolidou como um dos maiores encontros de saúde pública do Brasil.

A Secretaria de Saúde de Lagarto esteve representada por mais de 30 servidores, dentre eles, Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, coordenadores, diretores, assessores técnicos, além do secretário adjunto Joacir Souza e do secretário da pasta, Marlysson Magalhães.

Os servidores puderam aproveitar a vasta programação do congresso, que contou com seminários, mesas e oficinas temáticas para discussão dos principais temas sobre o Sistema Ùnico de Saúde (SUS): Atenção Primária, Atenção Especializada, Mortalidade Materna e Infantil, Telessaúde, Assistência Farmacêutica, Financiamento, Vigilância em Saúde, Regionalização (PRI), Judicialização, Planejamento em Saúde, Imuniza SUS, Especificidades Regionais, além da Mostra Brasil, Aqui tem SUS.

“O Congresso se mostrou como uma grande oportunidade de discussão de políticas públicas na área da saúde, uma vez que foi o maior encontro de gestores, técnicos e prestadores de serviços da área das duas Regiões. Pudemos participar das capacitações e enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos sobre a área. Um dos objetivos da gestão municipal de Lagarto é isso, prezar por uma melhor qualidade de atendimento e serviços, investindo também na formação de seus colaboradores.” Ressalta o secretário Marlysson Magalhães.

Fonte: Prefeitura de Lagarto