Prefeitura participa do II Encontro Estadual entre profissionais da APS e AAE

Com foco na organização da Rede de Atenção à Saúde, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde, esteve presente no II Encontro Estadual entre profissionais da APS e AAE. Com o tema “Potencialidades e Desafios”, o encontro teve como objetivo a discussão do projeto PlanificaSUS, que tem como metodologia a planificação da Atenção à Saúde, através da linha de cuidado materno-infantil.

Estiveram presentes os profissionais envolvidos no projeto das regiões de saúde, Lagarto e Itabaiana, representantes do Hospital Israelita Albert Einstein e gestores da SES.

O Secretário Municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, esteve presente durante todo o evento e destacou a importância que o projeto tem no município.

“Os avanços desse projeto, que é gerido pelo Hospital Israelita Albert Einstein juntamente com o Ministério da Saúde, são visíveis em nosso município, um exemplo disso é que Lagarto participou da programação com as experiências dos serviços APS”, ressaltou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Lagarto