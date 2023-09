Prefeitura participa do V Fórum de Turismo

Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, na última quarta-feira, 27, a equipe da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Lagarto marcou presença no V Fórum de Turismo, promovido pelo SENAC, no auditório José Hilton Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju.

O evento teve como tema propósito central destacar as ações em curso nos municípios beneficiados pelo programa “Vai Turismo” e explorar a nova visão do Turismo atual, focada na sustentabilidade e nas potencialidades econômicas, sociais e culturais.

O Secretário de Turismo de Lagarto, Lucas Lacerda, ressaltou o compromisso da prefeitura com o desenvolvimento do turismo local. “Lagarto possui um rico patrimônio natural e cultural, e nossa administração está empenhada em promover esse tesouro de forma responsável e sustentável. Estamos investindo em infraestrutura, capacitação e parcerias que irão impulsionar o turismo em nossa região, gerando oportunidades econômicas e preservando nossa identidade cultural”, declarou o Secretário.

O V Fórum de Turismo proporcionou um ambiente de aprendizado e troca de experiências entre os municípios participantes, reforçando o compromisso comum de desenvolver um turismo responsável e benéfico para todas as partes envolvidas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto