Prefeitura participará da 1ª Ação Social e de Saúde da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe

Na última semana, o secretário de saúde de Lagarto, Marlysson Magalhães, se reuniu com os membros da AAACASE (Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe), visando garantir apoio da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, na 1ª Ação Social e de Saúde, que acontecerá em Lagarto, no dia 5 de setembro.

A ação tem como tema: “Sua Saúde é Prioridade” e levará até o Mercado Municipal, serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, consulta com médico clínico, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, atendimento jurídico (plantão de dúvidas), psicólogos e roda de conversa com temas relacionados. O evento iniciará a partir das 7h.

Participaram da reunião como o secretário, a vice-presidente Carmen Lucia Gouveia Melo e o diretor financeiro Paulo Ramos Oliveira, da AAACASE.

Fonte: Prefeitura de Lagarto