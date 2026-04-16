Prefeitura Presente ultrapassa 4,9 mil ações e consolida presença da gestão em todo o município

Lançado com a proposta de aproximar a gestão municipal da população e dar respostas rápidas a demandas históricas, o programa Prefeitura Presente consolidou, durante os seus 100 dias, uma atuação intensa e descentralizada em Lagarto. Idealizada pela gestão do prefeito Sérgio Reis, a iniciativa somou mais de 4.990 ações executadas em diversos bairros e comunidades, superando a previsão inicial apresentada no lançamento, em janeiro, de 2.955 serviços e ampliando o alcance das políticas públicas no município.

Com foco nas áreas consideradas como pilares da administração, como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e assistência social, o programa se firmou como um dos principais instrumentos de presença ativa da gestão municipal, garantindo melhorias concretas no dia a dia dos lagartenses e fortalecendo o vínculo entre o Executivo e a população.

“Quando lançamos o Prefeitura Presente, assumimos o compromisso de sair do gabinete e ir onde o povo está. Hoje, 100 dias depois, mostramos que isso não ficou apenas no discurso. São milhares de ações realizadas, problemas sendo resolvidos e uma gestão que está presente, ouvindo e cuidando das pessoas. Esse é o caminho que escolhemos para transformar Lagarto e estamos conseguindo”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

Infraestrutura

Na área de obras e serviços urbanos, o volume de ações evidencia a dimensão do programa. Foram mais de 2.148 atendimentos de limpeza urbana, garantindo uma cidade mais organizada e saudável, além de cerca de 2 mil intervenções em iluminação pública em LED, ampliando a segurança e modernizando o sistema.

O município também avançou na mobilidade urbana, com 63 ruas asfaltadas, totalizando mais de 100 mil metros quadrados e 16,6 quilômetros de extensão. Se somam ainda 8 ruas pavimentadas em paralelepípedo, mais de 28 ações de recuperação de vias e 80 serviços de pintura em espaços públicos, como praças, escolas e unidades de saúde.

As intervenções incluíram ainda 87 serviços de desobstrução de esgoto, 268 atendimentos de abastecimento de água e perfuração de cinco poços, garabtindo o acesso a serviços essenciais, especialmente em comunidades que mais necessitam. Ao todo, o investimento nas ações ultrapassou a marca de R$ 12 milhões.

Agricultura fortalecida

Na zona rural, o Prefeitura Presente também teve atuação decisiva no fortalecimento da agricultura familiar e no apoio direto aos produtores rurais. As equipes realizaram serviços de aragem de terra, escavação e limpeza de tanques, além da abertura de poços, ampliando a capacidade produtiva e garantindo melhores condições para o trabalho no campo. A gestão também promoveu a entrega de sementes de milho e feijão, beneficiando centenas de produtores, além da distribuição de alevinos e incentivo à piscicultura.

As ações foram acompanhadas por assistência técnica, visitas a comunidades e capacitações, incluindo cursos voltados à bovinocultura e operação de máquinas. Outro destaque foi o avanço em programas de inseminação artificial, que registraram taxa de prenhez superior a 50%, além de parcerias com instituições como Sebrae, Senar e Emdagro, fortalecendo a cadeia produtiva rural e ampliando o acesso à tecnologia e ao conhecimento no campo.

Saúde mais humanizada

Na área da saúde, o programa também impulsionou uma série de ações voltadas à ampliação do acesso e à humanização do atendimento. Entre os destaques estão a reinauguração do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dos Centros de Fisioterapia, além da implantação da Central de Ambulâncias, que trouxe mais agilidade ao atendimento de urgência e emergência. A gestão também promoveu a entrega de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, aparelhos auditivos e próteses dentárias, reforçando as políticas de inclusão e garantindo mais qualidade de vida à população.

Outro avanço importante foi a realização do programa “Reduzindo Filas”, que levou atendimentos especializados a diversas comunidades, somando centenas de exames e consultas em áreas como ultrassonografia, eletrocardiograma, oftalmologia e nutrição. Além disso, ações como o aulão de dança com serviços de saúde, campanhas de vacinação e eventos inclusivos reforçaram o compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da população.

Creche Proinfância

Como parte das ações que ampliam o impacto social do programa, a gestão municipal também autorizou a retomada de obras importantes que estavam paralisadas há anos. Um dos principais exemplos é a conclusão da Creche Proinfância do bairro Pratas, que está recebendo investimento superior a R$ 1 milhão e terá capacidade para atender até 94 crianças em tempo integral.

Paralisada há cerca de uma década, a unidade será finalizada em até seis meses, garantindo mais acesso à educação infantil e apoio direto às famílias da comunidade. “Estamos transformando anos de abandono em um investimento social que ajuda a salvar vidas e garante mais dignidade às nossas crianças e às suas famílias. Essa creche representa um novo momento para a educação de Lagarto”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

Resultados concretos]

Com atuação itinerante, o Prefeitura Presente percorreu bairros e povoados, levando serviços, ouvindo a população e garantindo respostas rápidas às demandas locais. Regiões como Centro, Alto da Boa Vista, Loiola, Silvio Romero, Pratas, Cidade Nova e Colônia Treze estão entre as mais contempladas, refletindo a abrangência do programa em todo o município.

Para o prefeito Sérgio Reis, os resultados alcançados nos 100 dias demonstram que a gestão está no caminho certo. “O que estamos entregando são resultados que fazem diferença na vida das pessoas. Estamos construindo uma cidade mais organizada, mais justa e com mais oportunidades. O Prefeitura Presente é a prova de que, quando a gestão está perto da população, os problemas são resolvidos com mais rapidez e eficiência”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto