Prefeitura promove Blitz Educativa na Semana Nacional de Trânsito

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, a Prefeitura de Lagarto realizou, na manhã desta terça-feira, 19, uma Blitz Educativa no centro da cidade. O evento contou com a participação ativa do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) e Guarda Municipal.

A Praça Arthur Gomes se transformou em um centro de conscientização e educação, onde uma série de atividades educativas e preventivas foram desenvolvidas. O objetivo principal da ação foi promover a segurança no trânsito e conscientizar os cidadãos sobre a importância do respeito às leis e à vida no trânsito.

Durante a blitz educativa, foram realizadas abordagens aos condutores e pedestres, com a distribuição de material informativo sobre segurança no trânsito, uso do cinto de segurança ou capacetes, respeito às faixas de pedestres e outros aspectos relevantes para a segurança de todos.

“Os números no Brasil são alarmantes, em relação a acidentes de trânsito e em Lagarto a situação não é diferente. Com as ações de conscientização queremos pedir para que sejam cautelosos, prudentes para proteger a sua vida e a dos outros também”, exclamou o Coordenador do DTTU, Adriano Santos.

Os acidentes e a violência no trânsito representam um importante agravo à saúde pública no município e também no Estado, por isso, as Secretarias municipal e estadual participaram do evento. “Esta é também uma ação de promoção de saúde, e nesse momento participamos dessa ação intersetorial para conscientizar a população”, explicou o coordenador da Vigilância Epidemiológica da SMS, Thiago Valença.

“A campanha deste ano visa trabalhar a responsabilidade com a vida, e o impacto para a população é a redução de óbitos e lesões por acidente de trânsito que acaba impactando bastante o nosso sistema de saúde”, complementou a representante do Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes (NUPEVA) da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandra Pacheco.

A blitz educativa contou com a participação ativa da comunidade lagartense e foi um sucesso, reforçando o compromisso da Prefeitura de Lagarto em criar uma cidade mais segura para todos os cidadãos, incentivando boas práticas no trânsito e a conscientização sobre a importância de preservar vidas nas vias públicas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto