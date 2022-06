Prefeitura promove encontro com pessoas ostomizadas para orientações de usuários e familiares

No último dia 8 de junho, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a empresa Coloplast, realizou um encontro com pessoas ostomizadas e familiares, com o intuito de orientar sobre a forma correta de manuseio e manutenção ao utilizar o kit de ostomia.

Durante o encontro, a equipe de Serviço Social da Secretaria de Saúde, juntamente com os representantes da empresa Coloplast, passaram informações necessárias a respeito da ostomia e orientações gerais sobre a utilização e higienização das bolsas de colostomia e urostomia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto