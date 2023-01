Prefeitura promove encontro com pessoas ostomizadas

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e em parceria com a empresa CONVATEC, promoveu um encontro com pessoas ostomizadas e familiares, com o intuito de orientar sobre a forma correta de manuseio e manutenção ao utilizar o kit de ostomia.

Durante o encontro, a equipe de Serviço Social da Secretaria de Saúde, juntamente com os representantes da empresa CONVATEC, forneceram suporte aos usuários, tirando todas as possíveis dúvidas.

Foram realizadas orientações relacionadas aos cuidados do dia a dia e uso correto dos equipamentos coletores (bolsas) e adjuvantes. Houve também um bate papo, onde foi possível tirar dúvidas e trocar experiências, além de atendimento e avaliação individual dos pacientes por uma enfermeira estomaterapeuta.

Fonte: Prefeitura de Lagarto