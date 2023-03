Prefeitura promove encontro para homenagear as mulheres que transformam a Educação de Lagarto

As mulheres merecem as melhores homenagens, não somente no dia 8 de março, mas durante todo o ano. Elas que são fortes, guerreiras e lutam diariamente por uma sociedade mais igualitária. Pensando nisso, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou um encontro para comemorar o Dia Internacional das Mulheres.

O auditório da Semed foi lindamente decorado, houve coral estudantil, café da manhã e uma homenagem às mulheres que transformam o dia a dia da Educação de Lagarto.

“Escolhemos as nossas colaboradoras Rosa Santos e Vanessa Lima para simbolizar nosso reconhecimento àquelas que contribuem na manutenção da limpeza da sede da nossa secretaria”, ressaltou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Quem também contribuiu para o encontro das mulheres da educação foi a psicóloga Aline Menezes de Araújo, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), que discorreu sobre violência doméstica, Lei Maria da Penha e as inúmeras discriminações que mulheres sofrem diariamente, principalmente por motivo de preconceito contra orientação sexual.

Fonte: Prefeitura de Lagarto