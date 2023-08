Prefeitura promove Encontros de Qualificação Profissional para a EJA

Nos próximos dias 16 e 18 de agosto, a Prefeitura de Lagarto, através Secretaria da Educação, promoverá Encontros de Qualificação Profissional da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental (EJAEF).

O secretário municipal, professor Magson Almeida, explica que esse momento tem o objetivo de desenvolver habilidades empreendedoras e de capacitação profissional. “As formações devem propor práticas educativas dinâmicas e contextualizadas com a vida dos estudantes”, afirmou.

No dia 16, a partir das 19h, o Encontro ocorrerá na Escola Municipal Artur de Oliveira Reis (antiga Frei Cristóvão), com a presença de estudantes de outras Unidades de Ensino, como: Adelina Maria S. Souza, Manoel de Paula Menezes Lima, José Antônio dos Santos, Paulo Rodrigues do Nascimento, Rosendo Ribeiro de Souza, Cleodice Soares dos Santos e José Gaudêncio dos Santos.

Já no dia 18, a partir das 19h, o Encontro será realizado na Escola Municipal Monsenhor João Batista de C. Daltro e na Colônia Treze também contará com a participação de estudantes da EJA das escolas Eudálio de Lima, João Barbosa Neto, Alberto Santos Dumont e Santiago Bispo.

Os dois encontros terão como tema “Como se tornar um MEI?”, na qual se esclarecerão os benefícios, os direitos e as obrigações de um Microempreendedor Individual.

O conteúdo será ministrado pelos palestrantes Frank Albuquerque e Antônio Neto do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Fonte: Prefeitura de Lagarto